В МИД России заговорили об умышленном убийстве россиянина в колонии Львова

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Гражданин России Валерий Иванов, который погиб в колонии Львова, мог быть убит.

В сообщении МИД РФ подчеркивается, что по словам начальника колонии, Иванов скончался от травм, полученных в результате падения с лестницы-стремянки во время замены электрической лампочки.

По имеющейся у российских дипломатов информации: "Вскрытие показало наличие у погибшего многочисленных серьезных повреждений, в том числе перелома четырех ребер и закрытой черепно-мозговой травмы. Это дает основание предполагать умышленное убийство российского гражданина".

В МИД России добавили, что рассчитывают на непредвзятое и объективное расследование гибели российского гражданина.

Напомним, ранее первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко обнародовала имена россиян-заключенных для обмена на украинцев.