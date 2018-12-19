Российский военный из ЛНР погиб в украинской тюрьме

По факту смерти Иванова открыто уголовное производство / Фото: скриншот YouTube

В украинской тюрьме погиб гражданин России Валерий Иванов, который воевал на стороне боевиков самопровозглашенной ЛНР, куда приехал в 2014 году из Архангельска.

Как сообщается на сайте уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, причиной смерти стал несчастный случай.

Иванов в 2015 году был задержан украинскими силовиками и приговорен к 12 годам лишения свободы, которые отбывал в Дрогобычской исправительной колонии №40.

По данным правоохранителей, 9 декабря Иванов пришел в комнату отдыха заключенных, где решил сменить перегоревшую лампочку. Однако упал с раскладной лестницы и ударился затылком об урну. По предварительным данным, причиной смерти называют несчастный случай. По факту гибели россиянина открыто уголовное дело, результаты судмедэкспертизы ожидаются через месяц.

Как сообщают луганские СМИ, представитель ЛНР в Контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ольга Кобцева заявила, что Иванов был избит охраной и брошен в карцер. Она заявила, что мужчина умер не вследствие несчастного случая, а от побоев.

Напомним, ранее первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в прямом эфире перечислила имена россиян, которых Украина готова обменять на удерживаемых в России украинцев. Среди них был и Валерий Иванов.