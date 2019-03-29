В США не исключают удар по России в случае атаки Китая

29 марта 2019, 00:40

Вашингтон видит угрозу в китайских крылатых ракетах дальнего радиуса действия.

оружие
В США обеспокоены скрытой атакой со стороны Китая / Фото: China-defense-mashup.com

В США допускают ответ на удар создаваемой Китаем крылатой ракеты дальнего радиуса действия, которая может запускаться из универсального модуля, замаскированного под стандартный грузовой контейнер коммерческого судна.

Как сообщает The Washington Free Beacon, в Белом доме могут расценить, как угрозу безопасности стратегическим объектам страны, размещение гражданского корабля с таким оснащением в американском порту.

В издании предположили, что подобное оружие может скрываться на множестве развертываемых Китаем по всей планете баз. Не исключают, что вооружение могут приобрести противники США.

"Размещение ракет в контейнерах дает Китаю, России и их партнерам-изгоям новые возможности для прямого или косвенного нападения на Соединенные Штаты и их союзников", — сказал эксперт Международного центра оценки и стратегии в США Рик Фишер.

Читайте такжеРоссия и Китай вынуждены дружить против США - Foreign PolicyЭксперт высказал мнение, что опасные китайские ракетные пусковые установки могут храниться рядом с портом Сиэтла. Он допускает атаку боеголовок с электромагнитным оружием по базе Тихоокеанского флота ВМС Китсап.

Фишер отметил, что применение данных ракет способно вывести из строя электронику атомных подводных лодок и спровоцировать хаос в Вашингтоне, который не будет точно знать, по кому наносить ответный удар.

Авторы материала утверждают, что оружие сейчас проходит летные испытания, и его можно назвать усовершенствованной версией китайской противокорабельной ракеты YJ-18C наземного базирования. Основной для китайской разработки, по данным издания, стал российский контейнерный комплекс ракетного оружия Club-K. Отмечается, что это своего рода супербомбы, способные вывести из строя электронику потенциального противника.

Напомним, военный эксперт, профессор Военного колледжа армии США Роберт Фарли обосновал мнение, что Соединенные Штаты все еще могут сражаться и выиграть две крупные войны одновременно или, по крайней мере, приблизиться к победе, чтобы убить надежды Китая и России. Вашингтон способен на это, поскольку владеет самыми грозными вооруженными силами и стоит во главе самого мощного военного альянса.

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Россия США оружие Китай крылатые ракеты
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