Новый натиск на Россию: дипломат спрогнозировал, как НАТО поможет Украине

Флаги России и НАТО / NATO

Новые жесткие санкционные меры НАТО против России, анонсированные недавно госсекретарем США Майком Помпео, будут включать в себя помощь Украине и санкции против крупных российских военных чинов.

Соответствующее мнение в комментарии Обозревателю высказал дипломат, сотрудник посольства Украины в США в 2015/2016 годах Андрей Телиженко. "В первую очередь, будут дальше вводить санкции относительно военных чинов, которые имеют бизнес за границами РФ", – заявил он.

Кроме того, по мнению Телиженко, США и НАТО ударят по России опосредовано – через оказание военной помощи Украине.

"А во-вторых, это военная помощь Украине. Это не только "Джавелины", но и другая военная техника, которая будет передана Украине в ближайшее время – в течение этого года и в начале следующего", – подытожил он.

Напомним, ранее эксперт напомнил, как и зачем Путин пытался затянуть Россию в НАТО. До этого политолог рассказал, как Россия рассчитывает победить Запад.