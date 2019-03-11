"Иллюзия врага": Эксперт напомнил, как и зачем Путин пытался затянуть Россию в НАТО

Владимир Путин / Интерфакс

Несмотря на доминирующую в публичных высказываниях президента РФ Владимира Путина антиНАТОвскую риторику, хозяин Кремля ранее неоднократно заявлял о том, что Россия станет членом Североатлантического Альянса.

Об этом в интервью порталу Апостроф рассказал глава Общественной Лиги Украина-НАТО Сергей Джердж.

"Им (российской верхушке – Главред) нужны угрозы все время, если не НАТО, то инопланетяне, так легче держать население в напряжении, что все якобы хотят уничтожить Россию. Это глупости. У РФ всегда было две правды: одна для населения, другая - для внешних отношений", − заявил он.

Читайте такжеВ России испугались за свою безопасность из-за увеличения присутствия НАТО в Черном мореКроме того, Джердж отметил, что в 2000-м, когда Путин впервые стал президентом России, то в одном из первых же интервью ВВС рассказал, что не исключает, что РФ уже в ближайшем будущем станет членом НАТО.

"Но для НАТО важны демократические принципы, права человека. Идея в том, что демократические страны все конфликты решают мирным путем, а тоталитарные часто провоцируют войну. Вся история СССР и современной России показывает, что РФ часто бывает инициатором этих конфликтов и войн. Раньше для российских лидеров не было проблем в сотрудничестве с альянсом, был даже Совет Россия-НАТО, который имел много функций, например НАТО консультировалось с Россией, информировало по поводу тех или иных действий или решений", − рассказал глава "Общественной Лиги Украина-НАТО".

Напомним, ранее в НАТО предупредили о том, что Россия готовится к размещению в Европе большего количества ядерных ракет. До этого стало известно, что в Альянсе подготовят "ракетный ответ" РФ.

