"Вырастут пенисы": росСМИ заинтриговали россиян новым "покращенням"

Россиянам пообещали рост "пенисов" / Thinktanks.by

По сообщению российского информагентства РИА Новости, с апреля у некоторых россиян "вырастут пенисы".

Такая информация была опубликована в сообщении об изменениях, ожидающихся в РФ с 1 апреля.

Отметим, что забавная опечатка вызвала в Сети волну сарказма и иронии:

"Ну, наконец-то нацпроекты заработали", "Хотелось бы, чтобы пенсии, но и на этом спасибо", "Тем, кто надеялся на пенсию, пенисы уже не волнуют", - комментируют новость в Сети.

Напомним, ранее сообщалось, что на росТВ пропагандист выдал новый фейк об Украине.