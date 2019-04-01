"Вырастут пенисы": росСМИ заинтриговали россиян новым "покращенням"

Забавная опечатка вызвала в Сети волну сарказма и иронии.
По сообщению российского информагентства РИА Новости, с апреля у некоторых россиян "вырастут пенисы".
Такая информация была опубликована в сообщении об изменениях, ожидающихся в РФ с 1 апреля.
Отметим, что забавная опечатка вызвала в Сети волну сарказма и иронии:
"Ну, наконец-то нацпроекты заработали", "Хотелось бы, чтобы пенсии, но и на этом спасибо", "Тем, кто надеялся на пенсию, пенисы уже не волнуют", - комментируют новость в Сети.
Напомним, ранее сообщалось, что на росТВ пропагандист выдал новый фейк об Украине.