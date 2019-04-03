В Кремле "отморозились" от выдачи паспортов РФ жителям "Л/ДНР "

Российский паспорт / Sputnik Молдова

В Кремле не имеют какой-либо достоверной информации о предстоящей выдаче паспортов жителям территорий Украины, временно оккупированных боевиками "ДНР" и "ЛНР".

Соответствующее заявление сделал в среду, 3 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Не знаю, о каких сообщениях вы говорите", — ответил он на вопрос представителей СМИ о том, что якобы уже в ближайшее время те, кто проживает на временно оккупированных территориях Донбасса, смогут получить паспорта граждан России.

Суть ситуации в том, что в начале 2019-го большое количество боевиков начали публично заявлять о том, что с 1 апреля "Россия начнет выдавать паспорта всем желающим". Причем такими заявлениями отметились даже главари "Л/ДНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник

Напомним, ранее социолог спрогнозировал, станет ли Россия выдавать паспорта жителям оккупированного Донбасса, а эксперт рассказал, включит ли Россия в свой состав "Л/ДНР".