Украина выдала РФ обвиняемого в убийстве главного редактора российского Forbes

Магомед Дукузов / Фото из красной карточки Интерпола

В 2018 году Украина приняла решение о передаче России 22 лиц, среди которых оказался обвиняемый в убийстве главного редактора российского Forbes Пола Хлебникова.

О передаче российским правоохранителям Магомеда Дукузова идет речь в докладе генпрокурора РФ Юрия Чайки, который поступил в Совет Федерации.

"Несмотря на осложнение межгосударственных отношений России и Украины, благодаря усилиям Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентными органами Украины в текущем году приняты решения о выдаче в Россию 22 лиц, в том числе Дукузова М.И., обвиняемого в убийстве главного редактора российского издания журнала Форбс гражданина США Пола Хлебникова", - цитирует документ РИА Новости.

Напомним, ранее сообщалось, что чеченский полевой командир Хож-Ахмед Нухаев был объявлен в розыск в связи с убийством главного редактора русской версии журнала Forbes, гражданина США Пола Хлебникова.