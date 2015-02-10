Россия отказывается выдать Януковича Украине: нашлись "политические мотивы"

Генпрокурор РФ Юрий Чайка заявил, что ответ на украинский запрос об аресте и выдаче лишенного звания президента Виктора Януковича и ряда его сподвижников будет дан в установленном порядке, и он будет отрицательным.

Об этом он сказал в комментарии "Интерфаксу".

"Мы обязательно ответим на запрос наших коллег из Генпрокуратуры Украины. Ответ будет отрицательный, поскольку усматриваем в уголовном преследовании этих лиц политические мотивы", - сказал Чайка.

Он напомнил, что российское законодательство и международно-правовые документы предписывают не выдавать зарубежным странам лиц, уголовное преследование которых носит политический характер.

"В своих действиях мы также будем исходить из нашего национального законодательства и норм международного права", - отметил генпрокурор РФ.

Напомним, что 20 января ГПУ начала процедуру подготовки документов по экстрадиции Януковича, экс-премьера Николая Азарова и бывшего министра финансов Украины Юрия Колобова, после чего обратилась к России с просьбой выдать Януковича.