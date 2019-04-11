Душил и обливал кипятком: зарезавший украинку в США муж несколько дней жил с ее телом

Татьяна Гужва

Стали известны подробности зверского убийства в США 23-летней украинки Татьяны Гужвы, которую зарезал ее муж азербайджанец Фуад Пашаев. У нее осталась маленькая дочь

Трагедия произошла после того, как Гужва заявила своему супругу о намерении расстаться, пишет Daily Register.

Узнав о намерениях супруги, Пашаев схватил ее за халат и вонзил нож в бок. После этого Татьяна попыталась дойти до ванны, но не смогла и умерла. В то время ребенок спал.

После убийства Пашаев положил тело убитой в комнате на кровать и накрыл одеялом, а для ребенка нанял няню и отдал ей дочь.

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При этом к убитой украинке пытались дозвониться ее родные, однако Пашаев отвечал на звонки и смс, поясняя, что она якобы находится на работе, уехала по делам или спит.

Убийца сообщил в полицию о совершенном преступлении лишь через несколько дней. Правоохранители обнаружили в доме следы крови и мертвую девушку, лежавшую в постели с ножевым ранением.

Как рассказали друзья убитой, Гужва неоднократно обращалась к правоохранителям из-за насилия со стороны ее мужа. Фуад в состоянии алкогольного опьянения душил свою жену, бил и обливал кипятком.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Мексике было обнаружено расчлененное тело 37-летней украинки Ярославы Ненастиной.