В Мексике обнаружили расчлененное тело пропавшей без вести украинки

Полиция по подозрению в убийстве задержала мексиканца.
В Мексике на сельскохозяйственных угодьях обнаружены останки 37-летней украинки Ярославы Ненастиной, которая была объявлена пропавшей без вести 11 августа в Сан-Педро-Чолуле, штат Пуэбла.
Как сообщает Página Negra, тело украинки нашли в поле в муниципалитете Уэхоцинго. Идентифицировать его смогли по татуировке и одежде.
Полиция выяснила, что Ярослава уехала 11 августа в Уэхоцинго со своим новым знакомым Альфонсо. Дома она сообщила, что ушла в магазин за покупками.
Отмечается, что украинка имела гражданство Мексики, поскольку жила в этой стране долгое время, одна воспитывала двух детей 10-ти и 13-ти лет.
По подозрению в убийстве женщины был задержан 33-летний Альфонсо Н., так как он был последним, кто видел украинку живой. Судья применил к нему предварительный арест.
"В Мексике белые женщины очень выделяются. Ярослава была очень хорошая, ухоженная, со здоровьем у нее было все хорошо. Ее муж умер от рака, родители недавно переехали в другой город. Отец работал здесь в военной организации, в авиации, механиком или инженером, а мать была массажисткой. Оба они сейчас не работают ", - рассказала в Facebook об убитой ее подруга, также жительница Мексики Ольга.
Напомним, ранее в столице Мексики Мехико 27-летняя украинка Татьяна Мирутенко утром 7 июля стала жертвой перестрелки между местными криминальными структурами.