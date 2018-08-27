В Мексике обнаружили расчлененное тело пропавшей без вести украинки

Ярославу жестоко убили в Мексике / Фото: Especial

В Мексике на сельскохозяйственных угодьях обнаружены останки 37-летней украинки Ярославы Ненастиной, которая была объявлена пропавшей без вести 11 августа в Сан-Педро-Чолуле, штат Пуэбла.

Как сообщает Página Negra, тело украинки нашли в поле в муниципалитете Уэхоцинго. Идентифицировать его смогли по татуировке и одежде.

Полиция выяснила, что Ярослава уехала 11 августа в Уэхоцинго со своим новым знакомым Альфонсо. Дома она сообщила, что ушла в магазин за покупками.

Отмечается, что украинка имела гражданство Мексики, поскольку жила в этой стране долгое время, одна воспитывала двух детей 10-ти и 13-ти лет.

По подозрению в убийстве женщины был задержан 33-летний Альфонсо Н., так как он был последним, кто видел украинку живой. Судья применил к нему предварительный арест.

Убийца-мексиканец и его жертва / Фото: Página Negra

"В Мексике белые женщины очень выделяются. Ярослава была очень хорошая, ухоженная, со здоровьем у нее было все хорошо. Ее муж умер от рака, родители недавно переехали в другой город. Отец работал здесь в военной организации, в авиации, механиком или инженером, а мать была массажисткой. Оба они сейчас не работают ", - рассказала в Facebook об убитой ее подруга, также жительница Мексики Ольга.

Напомним, ранее в столице Мексики Мехико 27-летняя украинка Татьяна Мирутенко утром 7 июля стала жертвой перестрелки между местными криминальными структурами.