"Политическая ошибка": соотечественники разнесли Меркель за поддержку Порошенко

Ангелу Меркель раскритиковали в Германии из-за предвзятого отношения к украинским выборам / Reuters

Внешнеполитический представитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Нильс Шмид высказал обеспокоенность в связи с встречей в Берлине канцлера Ангелы Меркель с президентом Украины Петром Порошенко.

"Это политическая ошибка, и удивляет, что госпожа Меркель встретилась с Порошенко за полторы недели до выборов. Таким образом возникло впечатление односторонней поддержки", - цитирует немецкого политика Der Spiegel.

Шмид подчеркнул, что Меркель, по примеру своего французского коллеги Эммануэля Макрона, должна была встречаться с каждым из кандидатов, чтобы не быть заподозренной в предвзятости.

Читайте такжеМакрон в Елисейском дворце встретился с Зеленским"Хотя Зеленский нам в Германии и не очень известен, и мы до сих пор хорошо сотрудничали с Порошенко, Зеленский также четко высказался о проевропейском курсе Украины, сосредотачиваясь на борьбе с коррупцией и объединении страны", - заявил немецкий политик.

Как известно, Шмид ранее приезжал в Киев и посетил штаб Зеленского, где провел встречу со спикером кандидата Дмитрием Разумковым.

Напомним, Меркель прокомментировала вопрос о том, почему она не пригласила на встречу кандидата в президенты Владимира Зеленского в отличие от действующего главы государства и кандидата в президенты Украины Петра Порошенко.

Как ранее сообщалось, президент Франции Эммануэль Макрон провел встречи с кандидатами в президенты Украины шоуменом Владимиром Зеленским и действующим главой государства Петром Порошенко.