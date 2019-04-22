В Москве обнаружили мертвой чемпионку России по боксу

Мялина любила драки и часто в них принимала участие / Фото: Lenta.ru

В России на козырьке подъезда обнаружили мертвой чемпионку страны по тайскому боксу.

Как сообщает Telegram-канал Mash, погибла известная в России спортсменка Кристина Мялина, по прозвищу Лютая.

Экспертиза показала, что девушка скончалась от полученных в результате падения с восьмого этажа здания травм, которые были несовместимы с жизнью. Следственная группа устанавливает все обстоятельства смерти 26-летней Мялиной.

По сведениям очевидцев, Лютая с юных лет систематически участвовала в драках. В более зрелом возрасте девушка решила заниматься тайским боксом на профессиональном уровне и быстро добилась успеха. Она добилась первых наград уже спустя полгода после начала интенсивных тренировок. Случалось, что соперницы боялись выходить с ней на один ринг.

В недавнем интервью спортсменка призналась, что мечтает о здоровье родителей, собаке и хочет прожить до 100 лет.читайте подробнее на сайте "Российский Диалог":

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