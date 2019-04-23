В пригороде Париже около Версаля начался пожар

В Сети активно публикую фото и видео с места инцидента.
На окраине Парижа неподалеку от резиденции французских королей Версаль вспыхнул масштабный пожар, столб дыма дивен за несколько кварталов.
Пользователи в Twitter сообщили об инциденте, публикуя фотографии и видео с места событий.
Сотрудники полиции проинформировали, что возгорание на улице Рю дю Парк де Клани неподалеку от легенды французской архитектуры Версаля.
Стражи порядка сообщили, что горит не дворец, а постройки в двух километрах от него, однако расположенные на его территории.
Периметр оцепила полиция, рекомендовав не приближаться к эпицентру пожара. Отмечается, что возгорание произошло на складе. Подробности инцидента пока не оглашаются.
Breaking: Massive fire in Versailles, France. pic.twitter.com/9X0gAAnFz9— PM Breaking News (@PMBreakingNews) 23 апреля 2019 г.
#Incendie concession automobile à #Versailles rue du parc de clagny. pic.twitter.com/LMaTJ01tqC— Joss Beaumont ???? (@jodorlando) 23 апреля 2019 г.
Incendie en cours à #Versaillespic.twitter.com/HI3nfOFX2O— Ayma147 (@ayma147) 23 апреля 2019 г.
Напомним, пчеловод Собора Парижской Богоматери Николя Жиан заявил, что пчелы, расположенные на крыше храма, не пострадали вследствие разрушительного пожара 15 апреля.