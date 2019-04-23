В пригороде Париже около Версаля начался пожар

В Париже снова пожар / Фото: twitter.com/florent_troubat

На окраине Парижа неподалеку от резиденции французских королей Версаль вспыхнул масштабный пожар, столб дыма дивен за несколько кварталов.

Пользователи в Twitter сообщили об инциденте, публикуя фотографии и видео с места событий.

Сотрудники полиции проинформировали, что возгорание на улице Рю дю Парк де Клани неподалеку от легенды французской архитектуры Версаля.

Стражи порядка сообщили, что горит не дворец, а постройки в двух километрах от него, однако расположенные на его территории.

Периметр оцепила полиция, рекомендовав не приближаться к эпицентру пожара. Отмечается, что возгорание произошло на складе. Подробности инцидента пока не оглашаются.

/ Фото: Twitter pompiers78 ‏

Breaking: Massive fire in Versailles, France. pic.twitter.com/9X0gAAnFz9 — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 23 апреля 2019 г.

Напомним, пчеловод Собора Парижской Богоматери Николя Жиан заявил, что пчелы, расположенные на крыше храма, не пострадали вследствие разрушительного пожара 15 апреля.