Пчелы выжили после пожара на крыше Нотр-Дама

Пожар в Нотр-Даме успешно пережили пчелы в трех ульях / B.Moser /BSPP

Пчеловод Собора Парижской Богоматери Николя Жиан заявил, что пчелы, расположенные на крыше храма, не пострадали вследствие разрушительного пожара 15 апреля.

Как сообщает ВВС, изначально предполагалось, что в огне погибли около 200 тысяч пчел.

Жиан рассказывает, что присматривал за тремя ульями с пчелами с 2013 года. Он установил их на крыше Нотр-Дама в рамках инициативы по увеличению числа пчел по всему Парижу.

Ульи расположены на вершине ризницы с южной стороны Собора Парижской Богоматери, примерно на 30 м ниже основной крыши. В результате огонь их не задел.

Пчеловод отметил, что дым не подействовал на насекомых негативно, а лишь усыпил их.

"Вместо того, чтобы убивать их, углекислый газ делает их пьяными, заставляет их спать", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что причиной пожара в Нотр-Дам стало короткое замыкание. Затем была озвучена причина о вероятном сбое в компьютерных системах.

Как известно, масштабный пожар в шедевре мировой архитектуры − соборе Парижской Богоматери (прославленном в легендарном одноименном романе французского классика Виктора Гюго) огнеборцам удалось ликвидировать только через несколько часов. От беспощадного пламени у них получилось уберечь две башни Нотр Дам де Пари и некоторые сокровища мировой культуры, в том числе Терновый венец Иисуса Христа и тунику святого Людовика.

Позднее президент Франции Эммануэль Макрон публично рассказал о вероятных сроках восстановления собора Парижской Богоматери.