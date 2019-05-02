Автор телеграм-канала Сталингулаг рассекретил свою личность

Александр Горбунов, автор телеграм-канала Сталингулаг / Русская служба Би-би-си

Житель Дагестана Александр Горбунов признался, что он является автором и ведущим аккаунта Сталингулаг в телеграм-канале, на который подписано более трехсот тысяч человек.

"Меня зовут Александр Горбунов, и я - автор Сталингулага", - признался 27-летний мужчина в интервью Русской службе Би-би-си.

На вопрос журналистов, стало ли ему легче после признания, Горбунов ответил: "Пока еще непонятно. Возможно, да. Ощущение, что все позади".

Шум вокруг канала Сталингулаг поднялся в сети после того, как к Горбунову и всем его родственникам с обысками приходили оперативники. Автор канала критикует действующую российскую действительность и власти. Политик Алексей Навальный в 2017 году назвал его главным политическим колумнистом стран.

После обысков создатель Telegram Павел Дуров официально верифицировал канал Сталингулаг в знак поддержки автора.

Напомним, 1 мая президент РФ Путин подписал закон об изоляции рунета.