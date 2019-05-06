Мог упасть в горах: в Мексике пассажирский самолет пропал с радаров

Bombardier Challenger 600 упал в горах / Фото: Universal Images Group

В Мексике 5 мая пропал с радаров небольшой пассажирский самолет, его местонахождение неизвестно.

Как сообщает издание Telemundo 51, лайнер Bombardier Challenger 601 перестал выходить на связь в штате Коауила на севере Мексики.

Самолет направлялся из Лас-Вегаса в мексиканский штат Нуэво-Леон. Пассажиры возвращались после посещения боя мексиканского боксера Сауля Альвареса.

Поиски самолета ведутся как на земле, так и с воздуха. Предполагается, что судно разбилось в горной местности, и нет возможности добраться до обломков. На борту находилось 14 человек: три члена экипажа и пассажиры.

Ранее Главред собрал все, что известно о пожаре в самолете Sukhoi Superjet 100 (сообщением Москва-Мурманск) в аэропорту Шереметьево, по состоянию на утро в понедельник, 6 мая.

Политолог уже заявил, что власти РФ пытаются перевести стрелки с виновников катастрофы самолета на пассажиров. Настоящая вина в гибели 41 человека лежит на ближайших друзьях и подельниках Путина, отметил Игорь Эйдман.

Будущий президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования по поводу крушения пассажирского самолета в аэропорту Шереметьево Sukhoi Superjet 100.