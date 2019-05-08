"Сын Геракла": очень крупный младенец озадачил медиков

В Новой Зеландии малыш при рождении весил как среднестатистический 11-недельный ребенок.
В Новой Зеландии на свет появился ребенок весом около 6 киллограм, что вдвое больше веса среднестатистического новорожденного, сообщает The Sun.
Мама младенца, 33-летняя Николина Ньюкомб, во время беременности не могла понять, почему ее живот был настолько тяжелым. Друзья девушки предполагали, что она ждет близняшек.
Женщина была в шоке, когда ей сообщили, что вес ее новорожденного ребенка – 13 фунтов (5,8 килограмм). Акушерка, принимавшая роды, также была удивлена, ведь весил малыш как среднестатистический 11-недельный ребенок.
"Он ребенок Геракла. Не думаю, что в моей акушерской практике родится еще один ребенок с таким большим весом", - цитируют акушерку.
Следует отметить, что женщина родила малыша-гиганта без кесарева сечения. Однако плечо ребенка в процессе застряло в тазу у женщины, вследствие чего акушерка вызвала на помощь врачей.
После успешного появления малыша на свет, доктора были изумлены огромным весом мальчика.
Напомним, ранее Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые стали родителями. У пары родился сын.