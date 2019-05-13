Школьник с пистолетом и ножом взял в заложники целый класс: опубликованы фото, видео

Юному террористу едва-едва исполнилось 17 лет.
В городе Казань, столице Республики Татарстан (РФ) в гимназии №7 школьник с пистолетом и ножом взял в заложники целый класс.
Такое сообщение опубликовали российские СМИ. По их данным, старшеклассник зашел в кабинет русского языка после начала урока, уселся за стол учителя, достал пневматический пистолет и кухонный нож.
Обезвредить юного террориста правоохранителям удалось достаточно быстро. Сейчас его допрашивают полицейские.
По данным Telegram-канала LifeShot, юноше по имени Искандер недавно исполнилось 17 лет. Его одноклассники предполагают, что на акт терроризма он решился из-за неразделенной любви к одной из школьниц. Предварительно, парень хотел совершить самоубийство, но не смог решиться. Поэтому он захватил заложников, чтобы быть убитым правоохранителями.
В результате происшествия пострадавшие отсутствуют. Лишь учительницу литературы, на уроке которой был произведен захват, была доставлена в больницу из-за проблем с сердцем.
Напомним, ранее на Сумщине неуравновешенная 70-летняя учительница взяла в заложники школьников.