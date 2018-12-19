На Сумщине неуравновешенная 70-летняя учительница взяла в заложники школьников

Учитель уверяет, что просила администрацию школы не проводить для нее аттестацию / Фото: скриншот видео ТСН

В Сумской области пожилая учитель математики не выпускала пятиклассников из своего кабинета, поскольку не хотела проходить аттестацию из-за вероятности увольнения по возрасту.

Как говорится в сюжете ТСН, 70-летний педагог держала детей в помещении до приезда полиции.

Сотрудники правоохранительных органов зайти в кабинет смогли не сразу. А лишь после того, как одну из учениц педагог выпустила в туалет. Полиции удалось освободить детей, однако семерым из них понадобилась помощь медиков.

Свое поведение педагог объяснила необходимостью проходить аттестацию и вероятностью увольнения из-за преклонного возраста. Она уверяет, что о своих опасениях руководство школы ранее предупреждала.

Родители школьников уверяют, что учитель склонна к расстройствам психики. Администрация школы заверяет, что причины инцидента будет расследовать специальная комиссия, а педагог к работе с детьми больше допущена не будет.

Напомним, в России в поселке Таежный Краснодарского края учитель озвучила в адрес школьников угрозы за то, что дети написали на доске "Путин - вор".