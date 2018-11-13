"В советское время расстреляли бы": в России учитель угрожала детям за надпись "Путин-вор"

Учительницу разозлили дети, которые написали, что Путин - вор / Фото: скриншот из видео

В России в поселке Таежный Краснодарского края учитель озвучила в адрес школьников угрозы за то, что дети написали на доске "Путин - вор".

Видео дети сняли тайно, спрятав телефон под парту. Ролик размещен на Youtube-канале "Вокруг света".

Педагог в ультимативной форме заявила, что 10-А класс нанес главе Кремля "глубочайшее оскорбление, из-за которого в советское время был бы расстрел". Она заявила, что намерена собрать в связи с этим родительское собрание, о чем уже уведомила других учителей.

Преподаватель сказала, что хотела вызвать полицию и придать вопиющему инциденту громкую огласку, однако не захотела наносить урон репутации школы. Она добавила, что ученик, который осмелился написать на доске нелестные слова в адрес президента, может написать это в письме и отправить в Кремль.

Напомним, учитель английского языка одной из школ Ровненской области наказал ученика 8 класса, который поздоровался с ним словами "Слава Украине!".