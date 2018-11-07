Под Одессой школа судится с матерью, выступившей против русского языка

Многодетная мать не может добиться, чтобы ее дети не учили в школе русский язык / Фото: Facebook/Лариса Сапункова

В селе Розквит Березовского района Одесской области многодетная мать Лариса Сапункова заявила, что не хочет, чтобы ее дети изучали в школе русский язык.

Как сообщает Думская, конфликт начался еще год назад, когда женщина попросила заменить русский в школе факультативным предметом.

После жалоб на нежелание пойти навстречу родителям, в школу нагрянули многочисленные проверки. Однако после выговора директор учебного заведения Валентина Коршункова через учителей продолжала оказывать давление на ее семью.

"К сожалению, спустя год никто из виновных в сложившейся ситуации не привлечен к ответственности, все они продолжают занимать свои должности и продолжают настраивать учителей против моих детей", - рассказала Лариса.

Женщины рассказали, что ревизоры из Одесской обладминистрации нашли в школе массу нарушений. Но после их отъезда наказывать виновных на местах никто не стал. Но педагоги получили основание для иска в суд, обвинив многодетную мать в клевете. Ущерб учителя оценили в 52 тысячи гривен.

По мнению Сапунковой, инициатором подачи упомянутых исков является чиновник департамента образования и науки ОГА Зоя Дмитрук. До возникновения скандала вокруг школы она сама инспектировала учебное заведение и никаких нарушений там не замечала.

"Если они считают, что я их оклеветала, то почему ждали целый год и не подавали в суд, а сделали это после того, как комиссия нашла нарушения, и стал вопрос о том, что Дмитрук не находила этих нарушений", - заявила обескураженная мать, которая не требовала от школы ничего противозаконного.

Напомним, известная участница АТО и волонтер Мария Берлинская рассказала о том, как в Киеве в общественном транспорте ее атаковал пьяный любитель русского языка.