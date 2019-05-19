СМИ: В Каире подорвался автобус с туристами, много пострадавших

СМИ: В Каире подорвали автобус с туристами, много пострадавших

Египетские СМИ сообщают о взрыве в центре Каира днем 19 мая.

Взрыв прогремел возле одной из пирамид Гизы (в районе нового национального музея Каира), когда рядом как раз проезжал автобус с туристами.

В результате инцидента 17 человек пострадали. По данным телеканала SkyNewsArabia, из них 10 – это граждане Египта, а еще 7 — туристы из Южной Африки.

В то же время местные посольства Украины и России сообщили, что выясняют, не было ли среди пострадавших жителей Украины или РФ.

Другие детали пока не сообщаются.

#UPDATE: First images of the aftermath of an explosion which targeted a tourist bus near #Cairo's Pyramids circulate on social media - security forces say at least 12 injured, but no initial reports of fatalitieshttps://t.co/eDdboLmKbSpic.twitter.com/l8l8l6xy0r — Arab News (@arabnews) 19 мая 2019 г.

Ранее 19 мая в Харькове в жилом квартале прогремел взрыв, есть погибшие и раненые. От полученных травм скончались 36-летний и 38-летний мужчины.

Напомним, в день католической Пасхи, на Шри-Ланке была зафиксирована серия взрывов в отелях и католических храмах − в трех объектах гостиничного бизнеса в столице, городе Коломбо, в церкви Святого Антония, а также еще двух церквях в пригородах.

Впоследствии еще три новых взрыва прогремели на Шри-Ланке 26 апреля. Во время проведения антитеррористической операции на востоке страны, в городе Калмунай, несколько террористов подорвали себя, когда к ним нагрянула местная армия.