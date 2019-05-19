"Готовы поддержать": генсек ООН написал Зеленскому письмо

ООН высказали поддержку новому президенту Украины / Фото: Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш написал письмо новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому, в котором выразил надежду на долгожданный мир в Украине.

"Пользуясь случаем, хочу выразить полную поддержку ООН важнейших усилий Нормандской четверки, Трехсторонней контактной группы в Минске и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в разрешении конфликта на востоке Украины. Призываю все стороны оживить дипломатические усилия в духе конструктивного диалога, с целью воплощения Минских договоренностей", - цитирует текст письма Укринформ.

По его словам, координатор системы ООН в Украине и вся украинская команда организации готовы оказывать всестороннюю поддержку в реализации Целей устойчивого развития ООН до 2030-го года, а также способствовать проведению реформ.

Гутерреш поздравил Зеленского с победой на президентских выборах и выразил надежду, что он будет во время своей каденции сотрудничать с ООН.

"Желаю вам всяческих успехов в выполнении возложенных на вас обязательств и заверяю, что ООН готово вас в этом поддерживать", - отметил генсек ООН.

Напомним, министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал требование России о созыве Совбеза ООН из-за принятия в Украине закона об украинском языке.