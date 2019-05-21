Сели в лужу: Посольство Украины в США допустило грубый ляп

Пресс-служба украинского дипломатического ведомства опозорилась.
Украинское посольство в США обнародовало фотографию из музея Холокоста, выдав ее за кадр депортации крымских татар в 1944 году, пишет российское посольство в Вашингтоне в своем Twitter-аккаунте.
По информации, пресс-служба украинского дипломатического ведомства выложила снимок с подписью: "1944 год. Депортация крымских татар Советским Союзом".
В ответ на это российское посольство опубликовало скриншот из электронного каталога музея Холокоста с точно такой же фотографией. Как следует из описания, на снимке изображены евреи из Лодзинского гетто в Польше, которых сажают в грузовые поезда для депортации в лагерь Хемно.
Напомним, 18 мая 2019 года была 75-я годовщина с начала депортации советским режимом крымских татар из Крыма, который является их исторической родиной. В тот день президент Украины Владимир зеленский заявил, что украинцы освободят родину крымских татар от оккупации РФ.
Слова Владимира Зеленского незамедлительно прокомментировали в России. Член Совета Федерации Алексей Пушков отметил, что все подобные заявления Зеленского являются "риторической белибердой".