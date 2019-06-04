Кремль о возобновлении диалога в "нормандском формате": "Киев должен сделать домашнюю работу"

Дмитрий Песков

Перед встречей лидеров стран "нормандской четверки" Украина должна сделать "домашнее задание", заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Об этом он подчеркнул, комментируя последний телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с коллегами из Франции и Германии, передает УНИАН.

"Там действительно речь шла о том, что нужно активировать, реактивировать этот формат. Вместе с тем, было подчёркнуто, что еще не совсем сформирована и позиция украинской стороны, и команда украинской стороны. Здесь в данном случае требуется определённая домашняя работа. Пока конкретных каких-то прикидок по времени проведения такого саммита нет", - сказал Песков.

На уточняющий вопрос, кто должен сделать такую "домашнюю работу", Песков ответил: "Официальный Киев. Киев находится в стадии формирования и формулирования своих позиций".

Напомним, ранее сообщалось, что Владимира Путина впервые с 2004-го не пригласили на празднование очередной годовщины высадки войск антигитлеровской коалиции в Нормандии.