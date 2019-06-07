Трамп и Макрон в Нормандии обсудили ситуацию в Украине

7 июня 2019, 12:34

В повестке дня также были темы безопасности, борьбы с терроризмом, ситуация на Ближнем Востоке, в Ливии.

Трамп и Макрон
Трамп и Макрон обсудили Украину / EPA/UPG

Президенты США и Франции, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон 6 июня провели встречу в Нормандии, на которой обговорили ситуацию на Ближнем Востоке, в Ливии и Украине.

Стало известно, что двусторонние переговоры которые лидеры двух стран провели после празднования годовщины операции Оверлорд, длились два часа.

"В повестке дня также были темы безопасности, борьбы с терроризмом, ситуация на Ближнем Востоке, в Ливии и Украине", - говорится в сообщении агентства Associated Press.

По информации, Трамп и Макрон обсудили все основные вопросы, по которым у них нет согласия, включая Иран, торговлю и изменения климата.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Зеленский получил приглашение от Трампа посетить Вашингтон с официальным визитом.

Чуть позже у Владимира Зеленского внесли ясность: информация о дате возможной встречи президента Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа является фейком, а обнародовавший ее Борис Тизенгаузен не является ни штатным, ни внештатным членом команды Зеленского, заявили в Администрации президента.

Также ранее сообщалось, президент Франции Эммануэль Макрон пригласил Владимира Зеленского в Париж.

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Дональд Трамп Эммануэль Макрон Украина новости США
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