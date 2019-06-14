Жители России резко переменили отношение к Украине

Хорошее отношение россиян стало рекордным за все годы исследований

В России резко уменьшилось количество граждан, которые считают Украину и США врагами своей страны.

Такие результаты опроса опубликовал исследовательский институт Левада-Центр, сообщают Ведомости.

Согласно данным, хоть тройка "врагов" России осталась прежней, (США, Украина, Великобритания), количество людей, так считающих, резко снизилась несмотря на нагнетание со стороны президента РФ Путина - если предыдущий опрос выявил, что США и Украину считали врагами 78% и 49% опрошенных, то последний показал данные в 67% и 40% негативно настроенных россиян.

В то же время выросла доля респондентов, считающих друженственными странами Беларусь (за год показатель вырос с 49 до 62%, это рекордный показатель), Казахстан (с 32 до 38%) и Китай (42% против 40% в 2018 г.).

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По мнению директора Левада-центра Льва Гудкова, резко поменявшееся отношение к Украине вызавно тем, что на Донбассе сейчас не ведутся активные боевые действия и есть надежда на перезагрузку отношений между Киевом и Москвой с приходом к власти Владимира Зеленского.

"Есть надежда и на улучшение отношений с [президентом США] Дональдом Трампом, в том числе потому, что люди устали от состояния мобилизации и ощущения угрозы войны — они хотят нормализации и надеются, что нынешнюю конфронтацию спустят на тормозах", - отметил политолог Алексей Макаркин.