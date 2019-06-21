Россия сняла запрет на ввоз ряда товар из Украины

Ограничения ликвидированы на некоторый период времени.
Российская Федерация разрешила временно ввозить для продажи ряд товаров из Украины. Это продукция, которая попала под запрет в ответ на торговые санкции Киева.
Решение обнародовано в постановлении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Данный документ вносит преобразования в постановление российского правительства, которое основано на указе президента РФ Владимира Путина о специальных экономических мерах в отношении Украины.
Москва дает отсрочку на запрет ввоза ряда трансформаторов с жидким диэлектриком — им в зависимости от мощности дана отсрочка до 1 октября 2019 года или до 1 января 2020-го.
Разрешается также продавать в России до 1 июля 2019 года трансмиссионные валы, а до 1 октября 2021 года некоторые виды трубной продукции.
Причина послабления санкций в отношении некоторой украинской продукции не называется.
Напомним, Совет ЕС продлил пакет экономических санкций в отношении России.