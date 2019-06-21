Россия сняла запрет на ввоз ряда товар из Украины

21 июня 2019, 17:28

Ограничения ликвидированы на некоторый период времени.

Торговля
Россия решила покупать некоторые украинские товары / novostiua.net

Российская Федерация разрешила временно ввозить для продажи ряд товаров из Украины. Это продукция, которая попала под запрет в ответ на торговые санкции Киева.

Решение обнародовано в постановлении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Данный документ вносит преобразования в постановление российского правительства, которое основано на указе президента РФ Владимира Путина о специальных экономических мерах в отношении Украины.

Москва дает отсрочку на запрет ввоза ряда трансформаторов с жидким диэлектриком — им в зависимости от мощности дана отсрочка до 1 октября 2019 года или до 1 января 2020-го.

Разрешается также продавать в России до 1 июля 2019 года трансмиссионные валы, а до 1 октября 2021 года некоторые виды трубной продукции.

Причина послабления санкций в отношении некоторой украинской продукции не называется.

Напомним, Совет ЕС продлил пакет экономических санкций в отношении России.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия санкции торговля новости России
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

18:56
Убийство 11-летней Даши Лукьяненко: суд избрал меру пресечения для подозреваемого
18:31
Tranquila: Мишель Андраде представила танцевальный трек на горячую песню Видео
18:18
Глава Генштаба Британии после посещения Донбасса назвал регион "боевой лабораторией РФ" Фото
18:16
В Украине состоялась гала-премьера короткометражных фильмов-номинантов Оскара Видео
17:47
Balensiaga: Время и Стекло презентовала второй трек из нового альбома Видео
17:28
Россия сняла запрет на ввоз ряда товар из Украины
17:19
Социологи Грынива "вернули" партии Порошенко третье место на выборах в Раду
17:04
Известный футболист идет на парламентские выборы от Слуги народа
16:28
"Фонсеке не звонил": Луиш Каштру рассказал, с кем советовался при выборе клуба Видео
16:27
Любовник Лорак попался на изменах и сбежал Видео
15:49
Вызвать скорую помощь: состояние Бари Алибасова оценил независимый врач
15:46
Шахтер представил новый тренерский штаб
15:25
Грузинский "Майдан": у Путина заговорили о русофобии и "серьезно обеспокоились" Видео
15:13
Ломаченко потерял в деньгах на бое с Кэмпбеллом
15:12
Дочь Добкина засветила грудь на пикантном сэлфи
15:00
"Майдан" в Грузии: причины протестов и возможный удар по отношениям с Россией Фото Видео
14:58
Зеленский внес в Раду законопроект, наказывающий за кнопкодавство
14:30
Гибель Тымчука: стало известно, когда и где простятся с нардепом Видео
14:17
Донбасс получил право проведения второго раунда Континентального кубка
14:16
Известная певица словила приход и записала видео с инопланетянами Видео
14:06
В закрытом гробу: в Ивановке прощаются с убитой Дарьей Лукьяненко Видео
13:53
Невыездная: Украинская певица стала жертвой мошенников
13:15
Atlas Weekend 2019: программа и участники
13:00
Эксперт назвал единственное последствие "собора" Филарета Видео
12:33
Жестокое убийство: установлена причина смерти Даши Лукьяненко Видео
12:29
Frankenstein: Британцы Editors представили клип, снятый в Киеве Видео
12:25
Список "За життя" минимум на треть сформирован из людей Порошенко – политолог
11:54
Суд разрешил Саакашвили участвовать в выборах в Раду Видео
11:40
София Ротару собралась на гастроли в Россию
11:35
День летнего солнцестояния 2019: как привлечь удачу каждому знаку Зодиака
11:34
Животные в офисе: в Украине поддержали акцию Возьми собаку на работу Видео
11:30
Фаршированные кабачки: вкусные и простые рецепты Фото Видео
11:05
Итальянская биатлонистка побаловала фанатов жаркими фото
10:53
Месяц у власти: Зеленский строит мир, забыл про аудит и молчит о тарифах мнение
10:40
Российские депутаты дискредитируют православие - депутат НФ
10:36
Академгородок и центр Киева сковали жуткие пробки: люди добираются на работу пешком Видео
10:27
Макс Корж в Киеве: на концерте случилась массовая драка Видео
10:01
Британский спортсмен написал твит о смерти и умер
10:00
В семье Алибасова случилась трагедия
09:58
В Киеве состоялся всеукраинский съезд патриотического движения "Гідність нації" новости компании
09:45
Почему ошибки Зеленского неизбежны мнение
09:40
Европейские игры: расписание соревнований, цена билетов, где смотреть Видео
09:39
Курс валют на 21 июня: доллар и евро подорожали
09:00
Главные новости 21 июня: основная версия гибели Тымчука и шокирующие детали убийства Даши Лукьяненко Видео
08:50
Насиловал 2-летнего ребенка и распространял детское порно: в Запорожье задержали педофила
08:27
Испортил себе некролог: какие последствия для ПЦУ будет иметь демарш Филарета мнение
08:20
"Серьезные дожди, град и чрезвычайная пожарная опасность": ряду областей Украины светит экстремальная погода Видео
08:06
Кубок Америки. Уругвай сенсационно оступился на Японии Видео
07:55
"Занимаюсь Порошенко": Портнов отреагировал на увольнение из университета Шевченко Видео
07:36
"Когда помогал Дашку искать – улыбался": появились шокирующие подробности убийства 11-летней девочки Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять