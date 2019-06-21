Россия сняла запрет на ввоз ряда товар из Украины

Россия решила покупать некоторые украинские товары / novostiua.net

Российская Федерация разрешила временно ввозить для продажи ряд товаров из Украины. Это продукция, которая попала под запрет в ответ на торговые санкции Киева.

Решение обнародовано в постановлении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Данный документ вносит преобразования в постановление российского правительства, которое основано на указе президента РФ Владимира Путина о специальных экономических мерах в отношении Украины.

Москва дает отсрочку на запрет ввоза ряда трансформаторов с жидким диэлектриком — им в зависимости от мощности дана отсрочка до 1 октября 2019 года или до 1 января 2020-го.

Разрешается также продавать в России до 1 июля 2019 года трансмиссионные валы, а до 1 октября 2021 года некоторые виды трубной продукции.

Причина послабления санкций в отношении некоторой украинской продукции не называется.

Напомним, Совет ЕС продлил пакет экономических санкций в отношении России.