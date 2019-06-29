"Миф о Путине": социолог объяснил, на чем держится российская пропаганда

Российская пропаганда в гибридной войне держится на мифе о Владимире Путине, сообщил социолог / Reuters

Российская пропаганда в гибридной войне держится на мифе о президенте РФ Владимире Путине как главном противнике мирового, в первую очередь — американского, буржуазного истеблишмента.

В миф верят многие на Западе и поэтому симпатизируют главе России, написал социолог и публицист Игорь Эйдман в Facebook.

По его словам, в реальности же Путин и вся его банда просто мечтает "хоть тушкой, хоть чучелом" пролезть в буржуазный истеблишмент.

"Российские СМИ заходятся от восторга — о какое счастье нам подвалило: "Трамп (президент США Дональд Трамп — Ред.) похлопал Путина по полечу, взял его под руку, потрепал по щеке, почесал за ухом", — отметил эксперт.

Ранее украинский журналист Роман Цимбалюк говорил, что Владимир Путин может скрывать подробности личной жизни, чтобы быть похожим на мессию. Журналист считает, что главный столб российской пропаганды — если не будет Путина, то с РФ что-то случится.

Справка. Утром 28 июня Владимир Путин встретился с президентом США Дональдом Трампом в японской Осаке на полях саммита Большой двадцатки (G20), они пожали друг другу руки. Встреча президентов США и России продлилась более часа. В Белом доме сообщили, что Трамп и Путин пришли к согласию по одному вопросу.