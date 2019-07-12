Виноделы Грузии устроили протест против грозившегося мочиться в вино гендиректора Рустави 2

Николоз Гварамия / Скриншот видео с youtube.com

Группа производителей грузинских вин организовала и провела митинг близ здания телеканала Рустави 2 в Тбилиси − протестуя против резонансного заявления гендиректора телеканала Николоза Гварамии.

Соответствующее сообщение опубликовали грузинские СМИ.

Участники акции требовали извинений от Гварамии. По их мнению, высказывание гендиректора телеканала Рустави 2 о том, что он готов мочиться в грузинские вина и минеральную воду − категорически неприемлемы и оскорбительны.

Напомним, международной скандал стартовал с того, что грузинский журналист Георгий Габуния в студии Рустави 2 записал обращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором в крайне грубой форме с использованием матерщины оскорбил не только российского лидера, но и грубо высказался о его умерших родителях.

Далее, в Госдуме России предложили запретить поставки в страну вин и воды из Грузии. Позже гендиректор Рустави 2 Николоз Гварамия отреагировал на угрозы и заявил: "Да я мочился во все это".

Кроме того, в грузинских СМИ появилась информация о том, что Габуния и Гварамия якобы являются гомосексуальной парой. А свой матерный спич в адрес Путина телеведущий записал по указке и под диктовку Михаила Саакашвили.