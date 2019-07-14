Встреча с Путиным будет для Зеленского "абсолютно вредным делом" — экс-разведчик

Встреча с Владимиром Путиным будет для Владимира Зеленского "абсолютно вредным делом", предупредил Юрий Швец / Крым.Реалии

Встреча президента Владимира Зеленского с главой Российской Федерации Владимиром Путиным будет для украинского лидера абсолютно вредным делом, РФ обязательно ее использует исключительно в пропагандистских целях.

Переговоры с российским президентом бесполезны, он патологический лжец и страдает сильным психическим расстройством, рассказал бывший советский разведчик, сокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец в интервью Обозревателю.

В то же время собеседник подчеркнул, что нужно наблюдать за "пациентом", поэтому западным лидерам необходимо разработать "график дежурств по палате".

"…Раз в месяц кто-то из стран НАТО должен встречаться с ним и оценивать состояние пациента. Что касается Зеленского, то встреча с Путиным будет для него абсолютно вредным делом. Россия обязательно использует ее исключительно в пропагандистских целях", — заявил экс-разведчик.

Напомним, 11 июля Владимир Зеленский впервые поговорил с Владимиром Путиным по телефону. У главы нашей страны сообщили, что во время разговора ключевым вопросом было освобождение захваченных в плен моряков.