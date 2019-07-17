Министр обороны Канады раскритиковал реформу ВСУ от Порошенко

Харджит Саджан / PC / Fred Chartrand

Министр обороны Канады Харджит Саджан подверг критике реформу украинской армии в последние годы. Он отметил, что полученное в рамках международной помощи вооружение сейчас пылится на складах в Украине, не используюясь по назначению.

Такое заявление по оборудованию и снаряжению Саджан сделал в эфире Radio Canada International.

"Я был там и видел переданное другими странами военное оборудование, которое пылится в морских контейнерах", - отметил Саджан.

Он добавил, что после выборов и формирования нового украинского правительства можно будет определить формат отношений с Киевом, проработать помощь и углубить сотрудничество в сфере обороны между странами.

"Если собрать понемногу здесь и там, то так не сработает. Что Канада пытается добиться своим присутствием в Украине, так это помочь им разработать надлежащий план", - отметил министр обороны, добавив, что Киеву надо поскорей определиться с оборонными потребностями и видением канадской военной миссии.

"После этого мы можем попытаться развить эти разговоры. Мы уже сделали все, чтобы иметь уверенность, что сможем поддержать их план", - уточнил Саджан.

Как сообщалось ранее, Канада уже выделила Украине нелетальное оружие на более $16 млн и до марта 2019 года собиралась предоставить дополнительные вооружения еще на $7,25 млн.