Канада вооружит Украину на $ 7 миллионов

До конца марта 2019 года Канада выделит Украине военную помощь на сумму около $ 7,2 млн.

Об этом заявил министр обороны Канады Харджит Саджан, передает "Укринформ".

Саджан отметил, что Канада уже выделила Украине нелетальное оружие на более $ 16 млн и собирается предоставить дополнительные вооружения еще на $ 7,25 млн.

"Канадская поддержка Украины перед лицом российской агрессии непоколебима", - подчеркнул он.

Ранее палата представителей Конгресса США приняла проект закона о "Бюджете США на 2019 год на нужды национальной обороны", который предусматривает выделение Украине $ 250 млн на безопасность.

"Сумма средств, которая выделяется Министерству обороны США для предоставления помощи Украине в сфере безопасности, определена в объеме 250 миллионов долларов. Из указанной суммы 50 миллионов долларов должны быть направлены на летальные виды вооружений", - сообщила пресс-служба посольства Украины в Вашингтоне.