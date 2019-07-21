"Решили задачу-максимум": в России отреагировали на экзит-полы выборов в Раду

В Совете Федерации положительно оценили переформатирование Рады / RatingBet

В России глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал предварительные результаты выборов в Верховную Раду, согласно которым лидером гонки стала партия президента Владимира Зеленского Слуга народа.

"Экзит-полы дают вполне прогнозировавшую перезагрузку политических сил на Украине. "Новички" набирают более трех четвертей, "бывшие" - менее четверти. Запрос на обновление налицо", - написал он в Facebook.

Косачев порадовался, что в новом парламенте Украины уходит в прошлое лидерство экс-президента Петра Порошенко и "экстремистских сил".

"Без всякого сомнения, Зеленскому удалось решить задачу-минимум: переформатировать Верховную Раду таким образом, чтобы превратить ее из оппозиционной в хотя бы относительно лояльную. Порошенко и иже с ним окончательно уходят в историю. Равно как и наиболее экстремистские политические силы Украины", - отметил российский сенатор.

Кремлевский политик назвал "почетным" результат Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука, но предрек сомнительный успех, если партия не получит достаточно кандидатов на мажоритарных округах.

Ранее были обнародованы результаты экзит-полов на досрочных выборах в Верховную Раду.