"Голосование надежды уставшего народа": в России нашли, как придраться к выборам в Раду

Российские дипломаты упрекнули власти Украины, что российских наблюдателей на выборы не допустили.
Еще не завершен подсчет голосов и неизвестны официальные результаты голосования на парламентских выборах 2019, но МИД РФ уже поспешило порадоваться результатам выборов 2019.
В частности, порадовало россиян то, кто проходит в Раду – точнее, вместо кого эти депутаты туда проходят.
"Показательно, что националистические силы не получили широкой поддержки населения Украины", — отмечается в заявлении МИД России.
В российском ведомстве считают, что результаты выборов в парламент – лучшее доказательство того, что украинцы "устал от политики запугивания и террора, что проводилась предыдущими властями".
Голосование 21 июля там назвали "голосованием надежды".
"Судя по официальным заявлениям, выборы прошли спокойно, без серьезных эксцессов. Вместе с тем окончательные выводы о "чистоте" избирательного процесса можно будет подводить после отчетов международных мониторинговых миссий, в том числе Бюро по демократическим институтам и правам человека", — подкололи в российском министерстве.
Кроме того, российские дипломаты упрекнули власти Украины в том, что российских наблюдателей на выборы 21 июля не допустили. Также там недовольны запретом Киева на открытие избирательных участков в РФ. В МИД России заявили, что это решение лишило возможности проголосовать около 3 млн граждан Украины.
21 июля в Украине провели досрочные выборы в Верховную Раду − уже IX созыва, явка на которых, по данным ЦИК, составила 49,84% избирателей.
Всего пять партий, которые принимали участие в выборах в Верховную Раду 21 июля, прошли необходимый пятипроцентный барьер и попадают в парламент. Такие выводы можно сделать из данных Национального экзит-пола, которые, который совместно провели Фонд Демократические инициативы, КМИС и Центр Разумкова.
Читайте такжеОпущенное "политстарье", или Как украинцы послали подальше старую элитуПомимо данных Национального экзит-пола, свой опрос провел телеканал 1+1, а также телеканал 112. По данным Всеукраинского экзит пола, проведенного по заказу канала 1+1, в парламент проходят пять политических сил – партия "Слуга народа" с результатом 44,4%, Оппозиционная платформа – За жизнь – 12,5%, Европейская солидарность – 8,5%, Батькивщина - 7,7%, Голос – 6,0%.
Экзит-пол, проведенный по заказу канала 112, показал такие результаты выборов в парламент 2019:
- Слуга Народа (42,7%);
- Оппозиционная платформа За жизнь (12,9%);
- Батькивщина (8,5%);
- Европейская солидарность (8,8%);
- Голос (6,5%).
Как сообщалось ранее, явка на выборы 2019 на этот раз была невысокой: чуть больше трети украинцев пришли на избирательные участки 21 июля.
Результаты выборов 2019: как будут считать голоса и когда будут официальные результаты
По данным ЦИК, всего количество зарегистрированных кандидатов от партий составило 2761 человек. В одномандатных мажоритарных округах балловались в Раду 3178 кандидатов (1439 - от партий, 1739 - самовыдвиженцы).
В новую Верховную раду выборы по старой системе прошли в последний раз: 11 июля Рада проголосовала за новый Избирательный кодекс, по которому выборы по "мажоритарке" отменяются, а партии обязаны утверждать общегосударственный список политсилы, который дробится на региональные списки, в каждом из которых должно быть не менее пяти фамилий. Проходной барьер на выборах в парламент остался на уровне 5%.
В состав Верховной рады Украины входят 450 депутатов, которые избираются по пропорционально-мажоритарной смешанной системе. Половина нардепов проходит в парламент на основании голосования по избирательным спискам кандидатов от политических партий (пропорциональная система). Еще 225 членов Верховной рады избираются в одномандатных округах по мажоритарной системе относительного большинства.
Избирательные участки закрились в 20.00. После этого ЦИК начнет подсчет голосов.
Не позднее 5 августа ЦИК должен установить результаты выборов по спискам и в округах. А официально объявить результаты парламентских выборов Центральная избирательная комиссия, согласно закону, обязана не позднее двух недель после голосования. Следовательно, официальные результаты парламентских выборов в Украине должны появиться не позднее 10 августа.
Первая сессия Верховной рады IX созыва может начаться уже 31 августа 2019.