В Совфеде РФ решили заступиться за "сытых рабов"-украинцев

В Совфеде РФ прокомментировали заявление Турчинова о "сытых рабах"-украинцах / Reuters

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров решил заступиться за украинцев, проголосовавших за партию Оппозиционная платформа – За жизнь на выборах в парламент 2019.

Ранее экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, комментируя результаты голосования 21 июля, заявил, что своим выбором "значительная часть" украинцев изъявила готовность "обменять свободу на сытое и уютное рабство".

Джабаров выделил две причины подобного высказывания.

"Во-первых, это говорит о низком уровне политической культуры. А во-вторых, о том, что Турчинова не интересует судьба Украины, а интересует только удовлетворение собственных амбиций", — цитирует ФАН российского чиновника.

Джабаров считает, что Турчинов должен понести ответственность за свои дела на посту главы СНБО еще при президентстве Виктора Ющенко.

Ранее Турчинов заявлял, что крылатые ракеты Нептун способны за несколько минут уничтожить Крымский мост. Это заявление экс-секретаря СНБО вызвало переполох в Москве.

Напомним, выборы в Верховную Раду Украины прошли 21 июля. По данным трех экзит полов, в Раду проходят пять партий.

Ранее сообщалось, кто из одиозных политиков не попал в парламент.