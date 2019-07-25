"СБУ подложила свинью Зеленскому": появилась реакция РФ на захват Украиной танкера – чем угрожают

25 июля 2019, 15:29

В МИД РФ переполошились из-за задержания российского танкера следователями СБУ.

МИД РФ прокомментировали задержания российского танкера Украиной
Появилась реакция России на захват Украиной российского танкера у берегов Крыма / vestikavkaza.ru

Задержание Украиной российского танкера в Керченском проливе прокомментировали в МИД России.

В российском ведомстве заявили, что пока еще выясняют обстоятельства задержания корабля.

"Выясняем обстоятельства произошедшего для принятия адекватных мер", — цитирует дипломатов Интерфакс.

Там добавили, что если речь идет о "захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права". После чего "последствия не заставят себя ждать", заявили россияне.

А первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прозрачно намекнул, что новый инцидент "усложнит ситуацию" с освобождением украинских моряков.

"Я думаю, что, скорее всего, это усложняет ситуацию. Нужно, чтобы срочно подключались переговорщики и официальные лица и российского, и украинского МИД. Это провокация, которая сделана определенными кругами уходящей власти в Украине", — заявил Джабаров.

Кроме того, он назвал происходящее "свинью своему президенту" Владимиру Зеленскому накануне кадровых перестановок в СБУ.

Напомним, как стало известно 25 июля, СБУ задержала российский танкер Neyma. Украинская сторона сообщила, что танкер участвовал в блокировке украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе.

Позднее СБУ показала видео задержания российского танкера Neyma в Керченском проливе. На задержанном танкере украинские следователи провели обыск.

Захват моряков в Керченском проливе

25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу", а также катерам "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.

РФ захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.

Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет), все пленные были арестованы, после чего их доставили в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".

Все 24 захваченных украинских моряка заявили следствию, что они — военнопленные.

25 мая морской трибунал вынес вердикт: Россия должна срочно освободить 24 украинских моряков. Обе стороны должны воздержаться от любых шагов, которые могут вести к эскалации.

Обе стороны должны представить Трибуналу отчет об исполнении решения не позднее 25 июня 2019 года, при необходимости президент Трибунала вправе требовать дополнительной информации об исполнении.

В ответ на вердикт трибунала в МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имел права рассматривать дело Украины против РФ относительно 24 украинских моряков, задержанных россиянами в Керченском проливе.

В США и Германии уже оценили решение суда ООН. Россию призвали выполнить решение суда и немедленно освободить захваченных моряков.

Моряки продолжают оставаться в России под стражей: 20 мая в Москве суд оставил под стражей до 24 июля.

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