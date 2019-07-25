"СБУ подложила свинью Зеленскому": появилась реакция РФ на захват Украиной танкера – чем угрожают

Появилась реакция России на захват Украиной российского танкера у берегов Крыма / vestikavkaza.ru

Задержание Украиной российского танкера в Керченском проливе прокомментировали в МИД России.

В российском ведомстве заявили, что пока еще выясняют обстоятельства задержания корабля.

"Выясняем обстоятельства произошедшего для принятия адекватных мер", — цитирует дипломатов Интерфакс.

Там добавили, что если речь идет о "захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права". После чего "последствия не заставят себя ждать", заявили россияне.

А первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прозрачно намекнул, что новый инцидент "усложнит ситуацию" с освобождением украинских моряков.

"Я думаю, что, скорее всего, это усложняет ситуацию. Нужно, чтобы срочно подключались переговорщики и официальные лица и российского, и украинского МИД. Это провокация, которая сделана определенными кругами уходящей власти в Украине", — заявил Джабаров.

Кроме того, он назвал происходящее "свинью своему президенту" Владимиру Зеленскому накануне кадровых перестановок в СБУ.

Напомним, как стало известно 25 июля, СБУ задержала российский танкер Neyma. Украинская сторона сообщила, что танкер участвовал в блокировке украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе.

Позднее СБУ показала видео задержания российского танкера Neyma в Керченском проливе. На задержанном танкере украинские следователи провели обыск.