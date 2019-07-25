Всегда живой: "воскресший" президент Туркменистана появился перед зрителями

Гурбангулы Бердымухамедов / Reuters

Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в телетрансляции − впервые после сообщений о своей якобы кончине.

Видеозапись с участием главы страны была опубликована 24 июля на портале YouTube. В ролике Бердымухамедов с указкой в руках изучал новые инфраструктурные проекты застройки Ашхабада. Кроме того, столичный градоначальник Шамухаммет Дурдылыев отчитывался о текущих вопросах.

Напомним, официально Гурбангулы Бердымухамедов ушел в отпуск 15 июля. Через несколько дней в СМИ появились сообщения (со ссылкой на главу Центра мониторинга евразийских проблем Аслана Рубаева) о внезапной его смерти. Однако практически сразу смерть президента Туркменистана категорически опровергло посольство этой страны в России.