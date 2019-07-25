Всегда живой: "воскресший" президент Туркменистана появился перед зрителями

25 июля 2019, 19:01

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поучаствовал в записи программы на национальном телевидении.

Бердымухамедов
Гурбангулы Бердымухамедов / Reuters

Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в телетрансляции − впервые после сообщений о своей якобы кончине.

Видеозапись с участием главы страны была опубликована 24 июля на портале YouTube. В ролике Бердымухамедов с указкой в руках изучал новые инфраструктурные проекты застройки Ашхабада. Кроме того, столичный градоначальник Шамухаммет Дурдылыев отчитывался о текущих вопросах.

Напомним, официально Гурбангулы Бердымухамедов ушел в отпуск 15 июля. Через несколько дней в СМИ появились сообщения (со ссылкой на главу Центра мониторинга евразийских проблем Аслана Рубаева) о внезапной его смерти. Однако практически сразу смерть президента Туркменистана категорически опровергло посольство этой страны в России.

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смерть Туркменистан Гурбангулы Бердымухамедов
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