"После приговора люди разрыдались": суд ликвидировал культовый дом моды

Суд Парижа постановил ликвидировать немедленно Дом моды Sonia Rykiel, основательница которого Соня Рикель умерла в 2016 году.

Последнюю заявку на покупку фирмы от компании Lévy отклонили, пишет Медуза. И теперь 10 магазинов Sonia Rykiel будут закрыты. Архивы и интеллектуальная собственность компании подлежат продаже. Сохранить удастся разве что торговую марку, если на нее найдется покупатель.

Услышав решение суда, несколько сотрудников Sonia Rykiel расплакались.

Читайте такжеМодный хит лета 2019 — свободные белые джинсы: с чем носить, кому подходятТорговая марка Sonia Rykiel была основана в 1968 году модельером из Франции Соней Рикель. После ее смерти в 2016 году у дома моды упали продажи и начались финансовые трудности из-за резкого падения продаж. Закончилось всё иском о защите от банкротства в апреле 2019 года.

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