В Париже умерла знаменитый дизайнер

В Париже умерла знаменитый модный дизайнер Соня Рикель.

Об этом пишет ukrinform.ru, ссылаясь на Е1.

О смерти 86-летней "королевы трикотажа" сообщила ее семья.

"Моя мать скончалась этой ночью в Париже в 5 часов утра, в результате болезни Паркинсона", — цитирует ресурс дочь кутюрье Натали Рикель.

Соня Рикель родилась в Париже в 1930 году, но имеет русско-украинско-еврейские корни. После революции ее родители эмигрировали из Мелитополя в Париж.

Именно она выпустила на большой подиум тонкий трикотаж, длинные свитера в облипку, небольшие обрезанные пуловеры, закатанные рулоном манжеты и длинные шали.

Рикель первая стала выпускать изделия с напечатанными снаружи словами. Ей же принадлежит заслуга "реабилитации" черного цвета, который считался уместным лишь во вдовьих нарядах.

Напомним, в Киеве умерла самая красивая полицейская.