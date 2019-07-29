Владимир Кара-Мурза умер: названы дата и место похорон

Владимир Кара-Мурза-старший будет похоронен 31 июля в Москве / Скриншот

С известным российским журналистом, одним из основателей "старого НТВ" — умершим Владимиром Кара-Мурзой — попрощаются в Москве в среду, 31 июля, в Сахаровском центре.

Журналист будет похоронен в тот же день на Даниловском кладбище рядом со своим отцом Алексеем, сообщил его сын Владимир Кара-Мурза-младший, пишет Интерфакс.

По его словам, прощание с Кара-Мурзой-старшим начнется в 10:00 и продлится до 12:00.

Позже — в 13:00 — запланировано отпевание в храме Святой Живоначальной Троицы в Хохлах, а после него пройдут похороны.

Напомним, Владимир Кара-Мурза умер 28 июля в День ангела Владимира на 60-м году жизни. Владимир Кара-Мурза-младший написал, что его отец скончался утром — в 8 часов.