Эксперты пояснили, как пожары в Сибири приведут к катастрофе

Пожары в Сибири спровоцируют глобальное потепление / Фото: Greenpeace

Массовые пожары в российской Сибири способны спровоцировать глобальные изменения климата с катастрофическими последствия для экологии всей планеты Земля.

Как сообщает телеканал CBS News, ссылаясь на данные Всемирной метеорологической организации, возгорания оказывают долгосрочные последствия для окружающей среды северных регионов.

Специалисты обеспокоены, что масштабы пожаров в России в текущем году устрашающие, и страна не намерена с ними бороться. Такие пожары — потенциальная угроза для Арктики и климата в целом, говорят эксперты. На спутниковых снимках видны облака дыма, достигающие арктических районов, поэтому льды в данной местности буду таять значительно быстрее.

Читайте такжеУгроза человечеству: ученые рассказали о жутком сценарии глобальной катастрофы"Проблема заключается в том, что падающая на лед сажа затемняет его. Тем самым уменьшается отражающая способность поверхности и задерживается больше тепла", — указывают во Всемирной метеорологической организации.

По утверждению Greenpeace, сажа и пепел ускоряют не только таяние арктических льдов, но и выделением газов, усугубляющих глобальное потепление. В свою очередь повышение температуры создает еще больше условий для новых лесных пожаров — их количество может начать расти в геометрической прогрессии.

Экологи констатируют, что в этом сезоне в России сгорело уже более 12 млн гектаров леса — это больше площади Португалии или Словакии и Хорватии вместе взятых. Российские власти отказываются тушить пожары по причине высоких затрат на борьбу с огнем в труднодоступных местах. Отмечается, что с начала лета эти пожары выделили столько СО2, сколько Швеция или Бельгия продуцируют за год.

Напомним, в России пылает тайга, власть гордо молчит, народ плачет. Из-за пожаров Красноярск окутал густой дым. Местные жители считают, что пожар уже вышел из-под контроля. Однако по официальным данным, превышения вредных веществ в воздухе нет и здоровью населения ничто не угрожает.

Как ранее сообщалось, шаманы и колдуны из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области проведут обряд по вызову дождя в районах Сибири, где бушуют масштабные лесные пожары.