"Ваших детей заберем, а вас на фарш": власти РФ забирают младенца у семьи, участвовавшей в протестах

Протесты в России, Москва 2019 / Reuters

У семьи, которая пришла 27 июля на акцию протеста в Москве против недопущения на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов, намерены отобрать годовалого малыша.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, родители в центре города якобы "передали малолетнего ребенка третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда".

В связи с этим, у протествовашей семьи власти намерены отобрать ребенка, лишив пару родительских прав, поскольку на акции, по версии прокуратуры, имело место "эксплуатация ребенка и злоупотребление родительскими правами в ущерб его интересам".

В сети активно комментируют решения путинского режима.

"Вам уже путинские прокуроры открытым текстом говорят: "Детей будем отнимать, а вас на фарш пустим. Их позже - тоже." Не фашизм, нет?..", - пишет блогер Саша Сотник.

"Требование лишить родительских прав за участие в митинге - окончательный шаг в сторону оформления звериной морды вместо демократической маски. Дальше пойдет непременно карательная психиатрия. Уже применявшаяся в России XXI века, но не открыто. Дальше - это в ближайшие месяцы. До конца года", - считает журналистка Анастасия Миронова.

Напомним, в ходе протестов в Москве на митинге против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в городскую думу, были задержаны 1373 человек.