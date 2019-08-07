Посол США в России Хантсман попросился у Трампа в отставку

Джон Хантсман / Reuters

Глава посольства США в Российской Федерации Джон Хантсман подписал и направил Дональду Трампу прошение об отставке.

Такое сообщение опубликовал портал Голос Америки.

"Для меня большая честь иметь доверие, которое Вы оказали мне, (назначив) меня послом Соединенных Штатов в России в этот исторически трудный период в двусторонних отношениях", — говорится в прошении Хантсмана.

Также известно, что он покинет Россию не ранее 3 октября − сразу после того, как исполнится два года после его назначения на должность.посла.

Напомним, ранее Хантсман называл условия, при которых будут сняты американские санкции с России, а также рассказал о том, что Дональд Трамп обсуждал с Владимиром Путиным.

