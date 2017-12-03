Посол США в России назвал условие снятия санкций с России

Посол США в России Джон Хантсман заявил, что снятие санкций с России зависит от решения конфликта на Украине.

"Подвижки в плане санкций зависят от того, как мы будем работать над вопросами, которые к ним привели. Я думаю, нам нужно обратиться к истории этой проблемы и понять, почему наши отношения находятся там, где находятся. Многие санкции введены не только США, но и Европой из-за ситуации с Украиной. Если мы сможем решить вопрос с Украиной, а именно: прийти к договорённости, которая устроит обе стороны, мы получим позитивный результат", — сказал Хантсман в интервью каналу Санкт-Петербург.

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Посол также отметил, что США надеются, что решение вопроса санкций вскоре будет найдено.

Накануне интервью в Белом доме похвастались влиянием американских санкций на экономику России.