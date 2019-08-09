Изменение "нормандского формата": во Франции ответили на предложение Украины

Во Франции ответили на предложение Украины / pxhere.com

В МИД Франции заявили о том, что вопрос изменения "нормандского формата" не стоит на повестке дня.

Таким образом во французском внешнеполитическом ведомстве отреагировали на вопрос о возможности подключения США к переговорам по Донбассу.

"Франция полностью привержена урегулированию конфликта и выполнению минских соглашений, в частности, в рамках нормандского формата, в котором она активно участвует. Франция и Германия поддерживают регулярный диалог и тесные консультации со спецпредставителем США по Украине послом Куртом Волкером. Изменение нормандского формата не стоит на повестке дня", - заявил на брифинге представитель французского ведомства, передает РИА Новости.

Напомним, ранее в Госдепе США спрогнозировали будущее "нормандского формата".