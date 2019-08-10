"Неудачные испытания": эксперт назвал возможную истинную причину взрыва на полигоне в России

В РФ взрыв на полигоне в Архангельской области может быть связан с испытанием ядерной ракеты, полагает эксперт / militaryarms.ru

Сотрудник Миддлберийского института международных исследований в Монтерее (США) Джеффри Льюис считает, что под Северодвинском Архангельской области Российской Федерации на полигоне, на котором произошел взрыв, могли проводить испытания ядерной ракеты.

В день взрыва недалеко от полигона был танкер Серебрянка, созданный для сбора жидких радиоактивных отходов, написал специалист в сфере ядерного оружия в Twitter.

"Снимок, сделанный 8 августа, c Planet labs, на котором показана Серебрянка,…возле ракетного полигона в России, где ранее произошел взрыв и пожар. Присутствие корабля может быть связано с испытанием крылатой ракеты с ядерной установкой", - считает эксперт.

Ранее сообщалось, что в РФ 8 августа на военном полигоне прогремел взрыв во время испытании реактивного двигателя. Сначала появилась информация о двух погибших и шести пострадавших.

Позже СМИ писали, что в Северодвинске повысился радиационный фон. После этого стало известно, что при взрыве на полигоне погибли пять сотрудников госкорпорации Росатом.