"Не дождёмся понимания": в Госдуме посетовали на солидарную позицию Киева по Крыму и Донбассу

Константин Затулин / inshe.tv

Заявление заместителя главы Офиса президента Украины Руслана Рябошапки о необходимости разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса прокомментировали в Госдуме РФ.

"В Украине не считают Крым частью России. Исходя из этой позиции и принимаются различные шаги. Что касается представителей администрации нового президента, как и предыдущего, мы не дождёмся от них понимания в этом вопросе. Никакие аргументы российской стороны, будь то исторические факты или обстоятельства новейшего времени, не являются для них чем-то руководящим", — заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Читайте такжеКабмин одобрил стратегию информационной реинтеграции КрымаОн подчеркнул, что такая позиция по вопросам Крыма и Донбасса — "общая и солидарная для украинского политикума".

"Данная точка зрения и является препятствием для нормализации российско-украинских отношений. Как и невыполнение Минских соглашений. Мы должны быть готовы к тому, что Киев при помощи пропаганды будет давить на жителей Донбасса и Крыма", — заключил он в комментарии rt.com.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка заявил о том, что для урегулирования процесса возвращения жителей оккупированных территорий Донбасса и Крыма к нормальной жизни будет разработана концепция переходного правосудия.