Путин дал паспорт РФ еще одному беглому украинскому чиновнику

Дмитрий Ворона получил российский паспорт / Фото: УНИАН

Бывший заместитель главы МВД Украины Дмитрий Ворона, который также ранее занимал пост замминистра юстиции, получил российское гражданство.

Как сообщает Радио Свобода, в 2018 году Ворона стал в аннексированном Крыму внештатным советником Сергея Аксенова (главаря оккупационной администрации Крыма).

В 2010 году, занимая должность заместителя министра внутренних дел Украины, Дмитрий Ворона был уволен и назначен на должность председателя Государственной миграционной службы.

Читайте также"Наплыв желающих": в РФ назвали число жителей "ЛДНР", получивших российское гражданствоВ 2011 году президент Украины Виктор Янукович назначил Ворону на должность замглавы МВД, руководящего работой аппарата министерства. В 2012-м Ворона был назначен заместителем министра юстиции.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский упростил предоставление гражданства Украины гражданам России.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ, который позволяет в упрощенном порядке получить паспорт России жителям не только захваченной части Донбасса, но и территорий, подконтрольных Киеву. Указ распространяется на жителей Луганской и Донецкой областей, которые проживали на Донбассе до апреля 2014 года.